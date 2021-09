La perfection dans la nature

Comme pour beaucoup, la crise du covid vous a peut-être donné des envies d’espace et de verdure. Vous rêvez de vivre dans un environnement exceptionnel à proximité d’un parc naturel et aux portes de Bruxelles ? Avec sa vue imprenable sur le magnifique parc Seny à Auderghem, le projet PURE mise sur l’essentiel.

L’essentiel, c’est une résidence à l’architecture élégante et intemporelle avec des finitions haut de gamme. L’essentiel, c’est aussi sa situation unique au cœur d’une réserve Natura 2000. L’essentiel, ce sont encore des espaces de vie ouverts sur de spacieuses terrasses parfaitement orientées. L’essentiel, c’est enfin une localisation idéale au niveau de la mobilité et la proximité de très nombreuses facilités commerciales, culturelles et sociales, dans une commune où il fait bon vivre.