Après la troisième dose, Pfizer mise sur la vaccination des plus jeunes

Le vaccin Comirnaty est « sûr et bien toléré » pour les 5-11 ans selon les résultats de l’essai clinique mené par Pfizer/BioNTech qui s’apprête à faire une demande d’autorisation auprès des agences du médicament américaine et européenne.

ANALYSE

Un timing parfaitement respecté. Annoncés pour l’automne, les résultats de l’essai clinique mené par Pfizer/BioNTech sur la vaccination anti-covid des 5-11 ans sont tombés ce lundi. Dans un communiqué, la firme annonce que son vaccin est « sûr et bien toléré » et qu’il induit une production importante d’anticorps neutralisants chez les enfants, semblable à celle observée chez les 16-25 ans. Une annonce et des données qui n’ont toutefois pas encore fait l’objet d’une publication scientifique et qui n’ont donc encore été revues de manière indépendante. L’essai clinique a été mené sur 2.268 enfants âgés de 5 à 11 ans aux Etats-Unis, en Finlande, en Pologne et en Espagne qui ont reçu deux doses de vaccin Comirnaty à 21 jours d’intervalle.