Voici les sanctions proposées par l’Union belge pour les trois cartons rouges du Standard lors du Clasico: le Standard en conteste deux!

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’arbitre du Clasico, M. Nicolas Laforge, a eu du travail ! Dans cette joute remportée par les Mauves en terres liégeoises, celui-ci a été contraint de pointer la direction du vestiaire à pas moins de trois hommes : Ameen Al-Dakhil, Patrick Asselman et Collins Fai.

Le parquet de l’Union belge de football (RBFA) a proposé respectivement trois matches et une amende 3.000 euros et un match de suspension et une amende de 1.000 euros aux joueurs du Standard Collins Fai et Ameen Al-Dakhil lundi. Les deux joueurs avaient été exclus lors du Clasico contre Anderlecht dimanche.