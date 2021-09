La Creg pour une prime variable de soutien à l'éolien offshore plutôt que des subsides

Le gouvernement fédéral ne devrait pas opter pour des subventions fixes pour construire un deuxième parc éolien en mer, recommande lundi le régulateur de l'énergie, la Creg. Afin de donner un coup de pouce à la zone princesse Elisabeth, les autorités devraient plutôt porter leur choix sur une prime de prix variable, selon laquelle aucun subside n'est versé à moins que les prix ne passent sous un certain seuil. En outre, les compagnies d'électricité devraient aussi payer le gouvernement si les prix sont à la hausse.

La ministre de l'Énergie, Tine Van der Straeten (Groen), semble favorable à l'idée. "L'éolien offshore est désormais suffisamment bon marché et pourrait même bientôt générer de l'argent pour la société", commente-t-elle.

Avec un contrat dit de différence, il est convenu que si les prix de l'électricité tombent en dessous d'un certain seuil, les parcs éoliens reçoivent des subsides. Si les tarifs dépassent la limite supérieure, alors les parcs devront remettre une partie de leurs revenus au gouvernement. Entre les deux seuils, les parcs éoliens ne reçoivent pas d'aides et ne doivent rien payer. Un tel système est déjà mis en place au Danemark, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. La Creg souhaiterait que la Belgique emboîte le pas.