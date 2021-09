Mondiaux de cyclisme: une semaine arc-en-ciel à 21 millions d’euros

Le long ruban arc-en-ciel s’étire de la Côte belge, à travers les Polders vers Bruges, prend un nouvel élan à Anvers, la plus grande métropole du pays, avant d’offrir de jolies boucles colorées à travers le Brabant flamand et Louvain : le Mondial 2021 de cyclisme est une ode à la Flandre, terre de tradition « où les champions sont nés » (« where champions are born », message martelé par l’UCI), où le cœur bat un peu plus vite que partout ailleurs lorsqu’on parle de vélo. Selon les estimations, on attend entre 700.000 et 1 million de spectateurs au fil des huit jours de compétition.