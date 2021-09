Rwanda: Paul Rusesabagina condamné à 25 ans de prison

Le héros du film « Hotel Rwanda » a été reconnu coupable de « terrorisme ». La Belgique estime qu’il « n’a pas bénéficié d’un procès juste et équitable ».

Le tribunal conclut que le rôle de M. Rusesabagina dans la création du FLN, la fourniture de fonds aux rebelles et l’achat de moyens de communication pour les rebelles constituent tous le crime de commission de terrorisme », a déclaré lundi après-midi Béatrice Mukamurenzi, une des trois juges du tribunal de Kigali. « Il a fondé une organisation terroriste, il a contribué financièrement à des activités terroristes », a-t-elle ajouté. On notera la confusion entre les termes « rebelle » et « terroriste » qui n’est pas anodine dans un pays où les dirigeants actuels ont pris le pouvoir par les armes après le génocide.

La prison à vie a été requise par le procureur mais M. Rusesabagina a finalement été condamné à une peine de 25 ans de prison.