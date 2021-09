La fin de la TVA à 6% pourrait faire gonfler les prix dans l’horeca

Introduit le 8 mai dernier, la réduction temporaire à 6 % (contre 21 %) de la TVA sur les plats et les boissons de l’horeca ne sera pas prolongée après ce 30 septembre. C’est ce qu’a annoncé Vincent Van Peteghem (CD&V), ministre des Finances, à la VRT ce dimanche. Les restos et les cafés vont ainsi perdre une aide financière importante, ce qui ne manque pas d’agacer et de préoccuper leurs fédérations. « Le gouvernement a pris cette décision pour des raisons politiques et budgétaires, sans attendre la fin du trimestre TVA, vers le 20 octobre, pour évaluer les effets concrets de cette mesure transitoire. Il aurait été plus juste et plus honnête de prolonger cette baisse d’un mois », regrette ainsi Thierry Neyens, président de la Fédération Horeca Wallonie. D’autant, précise-t-il, que les professionnels de la restauration n’ont pas encore pu se refaire une santé financière, « en raison d’un été pourri » notamment.