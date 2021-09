Un boycott très large de la conférence de l’ONU contre le racisme

La Belgique n’enverra pas de ministre au sommet pour le vingtième anniversaire de la conférence de Durban contre le racisme. En cause, un historique de « parole antisémite et parfois révisionniste », justifie Sophie Wilmès.

Sophie Wilmès est bien à New York, comme en témoigne ce briefing en marge de la réunion de l’Assemblée générale de l’ONU. Mais elle ne représentera pas la Belgique à la conférence contre le racisme mercredi. - Belga.

Une quinzaine de pays boycotteront ce mercredi Durban IV, marquant le 20e anniversaire de la Conférence mondiale de Durban sur le racisme, par crainte que la réunion ne dévie vers un antisémitisme ouvert, comme cela a été le cas par le passé. Les Etats-Unis et Israël avaient claqué la porte dès la première conférence de Durban, en 2001, marquée par de profondes divisions sur le conflit israélo-palestinien et les questions liées à l’antisémitisme. Le Forum des organisations non gouvernementales (ONG) de Durban avait adopté une résolution qualifiant Israël « d’Etat raciste » coupable d’actes de « génocide » contre le peuple palestinien, dénoncée ensuite par plusieurs organisations.