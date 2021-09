Standard: de la mentalité, mais pas assez de créativité

Ceux qui préfèrent considérer la bouteille à moitié pleine diront que le Standard a affiché, dimanche lors d’un match plombé d’entrée de jeu par l’exclusion d’Ameen Al-Dakhil, un courage et une mentalité exemplaires, qui auraient pu lui permettre d’arracher un point. Ceux qui, à l’inverse, sont plutôt enclins à la voir à moitié vide rétorqueront que l’équipe liégeoise, malgré son infériorité numérique, a manqué de justesse technique et de finesse, à l’image du contrôle raté de son jeune défenseur belgo-irakien, dans un Clasico qui depuis quelques années n’en porte décidément plus que le nom.