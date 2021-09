La Croix-Rouge de Belgique a annoncé, lundi, qu’elle consacrerait deux millions d’euros pour venir en aide aux 134 écoles sinistrées par les graves inondations de la mi-juillet, et ce, quel que soit le réseau d’enseignement. Au lendemain du désastre, l’association, et son équivalent flamand (Rode Kruis Vlaanderen), avait pu compter sur la générosité des Belges et récolter près de 40 millions d’euros.