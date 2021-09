Yari Verschaeren, enfin le grand envol?

Sa première période au Standard a été étincelante. Dans un rôle de soutien de Kouamé, Yari Verschaeren a aimanté tous les ballons et en a presque toujours fait bon usage. Moins brillant en deuxième période, il a tout de même été le meilleur homme sur le terrain en bord de Meuse. Le tout, une semaine après sa montée au jeu face à Malines et le début du festival offensif des Mauves, avec six buts enfilés en une mi-temps à l’infortuné Gaetan Coucke. Deux mi-temps qui ont permis au Sporting d’engranger six points et de respirer un bon coup après le drame d’Arnhem en Conference League et la défaite à Genk.