À l’Union, l’heure des remplaçants va sonner

Si Felice Mazzù aime la continuité et ne pas trop chambouler son onze de base (il avait d’ailleurs aligné exactement la même équipe lors des cinq premières rencontres de la saison), il connaît toute l’importance que revêt un banc. Ainsi que celle de tenir tout son groupe en haleine. Ce samedi, il en a eu une belle démonstration puisque c’est son jeune réserviste, Matthew Sorinola, qui a sauvé les meubles. Monté au jeu à la 73e minute, l’Anglais a inscrit le but de la victoire à cinq minutes du terme d’une magnifique frappe enroulée. Il s’agissait là de son tout premier but pour le compte de l’Union. De quoi s’esclaffer après la rencontre : « C’est de loin le plus beau moment de ma carrière ! »