Les Prix Filigranes ont été attribués lundi soir à la librairie du même nom, à Bruxelles. Ambiance festive, évidemment. Où lauréats et finalistes, anciens lauréats et milieu littéraire se sont retrouvés pour fêter les écrivains récompensés, les écrivains en général, la littérature et, aussi, les lecteurs puisque c’est grâce à eux que les écrivains et les libraires existent.