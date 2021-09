La grande gayole du covid wallon

C’est peu dire que l’opacité règne en Wallonie en matière de masques, de pass sanitaire et, de manière générale, des différents outils et règles de la panoplie anti-covid...

A quelques encablures de la phase du « chacun décide pour lui-même », c’est déjà l’opacité qui règne. En Wallonie du moins, car à ce stade, on a l’impression qu’il y a désormais trente-six niveaux de prises de décisions qui se penchent sur la manière de combattre la reprise du covid dans le sud du pays, et plus grand monde qui sache à quel saint se vouer.

C’est sans doute un brin exagéré mais ce lundi il y avait à tout le moins de l’énervement dans l’air, tant le « qu’est-ce qu’on fait ? » pour les masques, le pass sanitaire et les différents outils et règles de la panoplie anti-covid étaient peu clairs. Et cela alors qu’un sentiment d’urgence ou en tout cas de prudence sanitaire ne faisait que croître pour Liège mais aussi pour Charleroi et Namur.