Maladresse, manque de loyauté... la crise euro-américaine rejaillit à l’Assemblée générale de l’ONU

La 76e session de l’Assemblée générale de l’ONU devait mobiliser la planète autour de l’urgence climatique. Les maladresses de l’Administration Biden à l’égard de ses alliés ont détourné l’attention, remettant en cause le plaidoyer général en faveur du multilatéralisme.

Joe Biden et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres - AFP.

La grand-messe onusienne, pour son retour discret à la ville après une édition 2020, devait accorder une priorité à l’urgence climatique. Les événements mondiaux ont bouleversé la donne, et le calendrier laborieusement ébauché d’une semaine de haut niveau à laquelle participent plus d’une centaine de chefs d’Etats et de gouvernements.

Dans les couloirs de l’ONU, on ne parle plus que du président américain, des faux pas de son Administration et des deux crises récentes très largement provoquées par Washington.

Joe Biden, qui doit s’exprimer ce mardi matin à 10h de New York (16h de Bruxelles), est un vieil ami de l’ONU, dont il avait contribué à la fin des années 1990 à épurer la dette américaine, doit cette fois réitérer que l’Amérique est de retour et plaider la cause du multilatéralisme.