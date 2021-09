Vincent Van Quickenborne présente sa réforme du droit pénal sexuel: «Il y a viol s’il n’y a pas eu consentement»

C’est ce mardi que Vincent Van Quickenborne, le ministre de la Justice, présente en commission Justice son projet de réforme du droit pénal sexuel, déjà approuvé par le Conseil des ministres et déposé par le gouvernement. Une réforme qui aborde notamment les questions du consentement, de la prostitution et de la majorité sexuelle.

Pour le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), le code pénal est « dépassé » et même si la jurisprudence et la législation ont évolué depuis 1867, il reste « des ambiguïtés », une charge de la preuve « difficile », des sanctions « bien trop faibles » et des termes qui ne sont « plus d’actualité » comme celui d’« outrage aux bonnes mœurs » ou de « corruption de la jeunesse ».