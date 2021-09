Arnaud Bonnel nouveau président de Fevia Wallonie

Arnaud Bonnel, qui a travaillé dans l'industrie alimentaire à divers postes, est aujourd'hui CEO de l'entreprise familiale mouscronnoise Food N'Joy qui produit des fonds de tartelettes, de nougatine et des desserts pour les professionnels de l'alimentation.

Pendant ses trois années de mandat, Arnaud Bonnel veut miser en particulier sur le développement durable, la digitalisation et les collaborations et partages d'expérience. Il compte également renforcer les collaborations entre les entreprises en misant sur la marque de promotion "Food.be - Small country. Great food", avec Anne Reul, la secrétaire générale de Fevia Wallonie-Bruxelles, Bart Buysse, le CEO de Fevia et toute leur équipe ainsi qu'avec des partenaires clés, tels que Wagralim, Alimento, le fonds sectoriel de formation du secteur, l'Awex, le Forem?

La passation de la présidence de Fevia Wallonie sera officialisée le 23 septembre lors de Food Connections, l'événement annuel commun de Fevia Wallonie et Wagralim.