Mondiaux de cyclisme: le champion d’Europe Sonny Colbrelli emmènera l’Italie dans l’épreuve en ligne

Le champion d’Europe Sonny Colbrelli sera le chef de file de la sélection italienne lors de l’épreuve en ligne des Championnats du monde de cyclisme sur route, dimanche, entre Anvers et Louvain. Le sélectionneur italien Davide Cassani a annoncé lundi une liste de neuf coureurs. Il décidera vendredi quel coureur sera réserviste.

Outre Colbrelli, qui a battu Remco Evenepoel au sprint à Trente le 12 septembre, la présélection comprend deux de ses prédécesseurs au palmarès de l’Euro, Matteo Trentin (UAE Team Emirates) et Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash). Les autres coureurs présélectionnés sont Diego Ulissi (UAE Emirates), Alessandro De Marchi (Israel Start Up Nation), Gianni Moscon et Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), Andrea Bagioli et Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step).