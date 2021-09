L’Américain Joe Biden et le Chinois Xi Jinping ont plus en commun qu’on ne l’imagine

Dans son nouveau livre, le journaliste et écrivain italien Federico Rampini révèle le jeu de flux et reflux entre deux superpuissances qui s’étudient et se copient mutuellement.

chronique

Je vais me risquer à un exercice d’acrobatie plutôt passé de mode : me pencher sur tout ce qui unit Joe Biden et Xi Jinping, plutôt que sur ce qui les divise. Certaines choses sont évidentes. Ainsi, l’urgence climatique est un de leurs défis communs, tout comme l’est la nécessité de trouver des réponses mondiales aux pandémies du futur. Mais d’autres questions, antérieures à la pandémie, rapprochent les dirigeants des deux superpuissances rivales. Il y a aussi les recettes, en partie similaires, qui expliquent le redémarrage des croissances chinoise et américaine en 2021.