L’Allemagne de Merkel: Dessau ou le désert allemand

Reportage

Le « Kristallpalast » est abandonné au milieu de la ville. L’ancienne salle de bal, où les jeunes de l’ex-Allemagne de l’Est venaient danser, reste tout juste un objet de curiosité. Elle fait partie des séries photos dans les journaux sur la « poétique des ruines ». Un vestige du temps passé.

Les jeunes ne dansent plus à Dessau. Ils sont partis à l’ouest de l’Allemagne mais aussi en Autriche, en Suisse, ou plus loin encore, aux Etats-Unis, attirés par des salaires beaucoup plus élevés et par une vie plus palpitante.