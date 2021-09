Pourquoi le mouvement «#anti2010» ne prend pas chez nous

En France, une campagne de harcèlement cible les élèves nés en 2010 qui rentrent au collège. En cause, une vidéo YouTube et le jeu Fortnite. Mais il y a peu de chance que le mouvement s’implante réellement chez nous, décrypte l’anthropologue Chris Paulis.

La semaine dernière, le ministre français de l’Education, Jean-Michel Blanquer, a demandé aux chefs d’établissements scolaires de « renforcer la vigilance » contre le harcèlement, après des menaces et insultes proférées ces derniers jours sur les réseaux sociaux envers des élèves nés en 2010. Outre-Quiévrain, ces enfants de 11 ans qui entrent au collège (l’équivalent de la première année secondaire chez nous) sont en effet devenus la risée des plus grands, soit « les 2009 » ou « les 2008 ». En cause, un phénomène « classique » de domination générationnelle, mais aussi, plus spécifiquement, le jeu vidéo Fortnite et les « pop-it », ce papier bulle perpétuel en silicone coloré qui a fait fureur cet été auprès des plus jeunes.