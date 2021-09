La mécanique du rêve

Une expo qui a pour sous-titre « Ne suivez pas le guide », déjà, ça donne envie. Et c’est pas grave, du coup, si le vrai titre, on ne le comprend pas trop : Mécaniques discursives. C’est quoi encore, « discursif » ? Qui repose sur le raisonnement, procède par le raisonnement, par opposition à « intuitif ».

Bon, le mieux, c’est de se laisser porter. Pas se prendre la tête. Parce que l’exposition qui se tient jusqu’à dimanche dans le bel espace de co-working LaVallée, à Molenbeek-Saint-Jean, c’est comme un long poème visuel. Elle est l’œuvre de deux artistes, Frédéric Penelle et Yannick Jacquet, l’un graveur sur bois, l’autre vidéaste et plasticien. Dix ans de travail commun, dix ans de pérégrinations à travers le monde et, pour la première fois, une dizaine d’œuvres parmi les plus de 60 qu’ils ont réalisées depuis 2011, année de leur rencontre.