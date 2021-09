Carte blanche sur la Conférence Durban IV contre le racisme: la décision regrettable du gouvernement belge

Les soussignés désapprouvent la décision de la ministre Sophie Wilmès de ne pas envoyer de ministre à la Conférence du 22 septembre organisée en commémoration de la Déclaration de Durban, et de son programme d’action « contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance », adoptée en septembre 2001 à Durban. Ce 22 septembre, la réunion des chefs d’État et de gouvernement qui se tiendra à New York portera sur le thème « Réparations, justice raciale et égalité pour les personnes d’ascendance africaine ».

Malgré son importance, la Belgique n’enverra pas de ministre à cette réunion mais, éventuellement, une représentation « apolitique ». Ce qui sous-tend cette décision est lié aux polémiques à propos d’un lien supposé entre sionisme et racisme suite à Durban en 2001. En rapport avec cette question, le texte finalement adopté à Durban (paragraphe 63) se limite à exposer : « Nous sommes préoccupés par le sort du peuple palestinien vivant sous l’occupation étrangère. Nous reconnaissons le droit inaliénable du peuple palestinien à l’autodétermination et à la création d’un Etat indépendant, ainsi que le droit à la sécurité de tous les États de la région, y compris Israël, et engageons tous les États à soutenir le processus de paix et à le mener à bien rapidement ».

Bien que, dans sa déclaration gouvernementale de septembre 2020, le gouvernement belge se soit engagé à défendre les droits des Palestiniens et une « politique de différenciation » vis-à-vis des colonies israéliennes en Cisjordanie, et malgré les rapports de deux ONG de défense des droits de l’homme (Human Rights Watch et B’selem) qualifiant d’apartheid la situation des Palestiniens en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, celui-ci s’inscrit dans un mouvement de refus de participation à la réunion de l’ONU contre le racisme sur base du précédent historique de Durban en 2001. Ceci à l’instar d’une quinzaine de pays parmi lesquels, aux côtés d’Israël et des Etats Unis, l’Autriche, l’Allemagne, la France, la Hongrie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. En Belgique, le président de la N-VA Bart De Wever et le député Michael Freilich ont invité la Belgique à se tenir à l’écart de la conférence contre le racisme étant donné que « la conférence baigne dans une atmosphère de judéophobie à l’état brut et d’antisémitisme ».