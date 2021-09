Le PTB lance une campagne unitariste, signée «We are one»

David Pestieau: «A quoi nous mènent les réformes de l’Etat successives? Un fédéralisme de concurrence et de compétition, avec de gros déséquilibres, d’énormes problèmes en termes de coordination, on a vu cela par exemple dans la crise covid». - Mathieu Golinvaux.

Entretien

Ils ne négligent aucun front. David Pestieau, vice-président, l’un des commandants de la petite armée rouge en expansion (pacifiquement parlant, s’entend), signe un opus voué à l’unité du pays. Ni français, ni néerlandais, pour la paix dans les ménages, le titre chante : « We are one », aux éditions EPO. Septante pages au total pour le Manifeste, une autre centaine pour répondre à 20 questions pratico-pratiques (Comment est née la Belgique ? », « Les Flamands sont-ils pour la scission du pays »…), avec grille de lecture marxiste, et force conviction idéologique en supplément – en cela, les PTbistes se distinguent dans le paysage politique.