Gilles Binchois mis à l’honneur lors du Festival musical du Hainaut

Gilles Binchois : voilà un nom à occuper une journée du festival du Hainaut. Rien à voir avec le célèbre carnaval. Gilles Binchois est né à Mons vers 1400 et décédé à Soignies en septembre 1460. Il appartient en plein à cette école bourguignonne de la polyphonie franco-flamande dont de nombreux compositeurs furent en fait wallons. S’il fut l’auteur du premier Te Deum, il est surtout resté célèbre pour l’éventail de ses chansons qui célèbrent l’amour courtois. Ce 22 septembre, de 14 à 18 h, on déambulera dans la ville de Mons au son de ses chansons, on assistera à un concert d’orgue à Sainte-Waudru où il officia et on apprendra à mieux le connaître lors de la conférence de Philippe Vendrix avant de se retrouver à 20 h à Arsonic pour un concert de l’ensemble qui porte son nom, que dirige Dominique Vellard, un des meilleurs spécialistes de cette musique.