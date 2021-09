Conjoncture: la crise est passée, mais pas pour tout le monde

Une croissance mondiale un peu plus faible que prévu, avec une « reprise très inégale » selon la réponse des pays à la pandémie : c’est le tableau brossé mardi par l’OCDE, qui se montre notamment plus optimiste pour l’économie de la zone euro. « La croissance économique s’est redressée cette année, grâce au vigoureux soutien des pouvoirs publics, au déploiement de vaccins efficaces et au redémarrage de nombreuses activités économiques », écrit l’Organisation de coopération et de développement économiques dans ses perspectives de croissance intermédiaires publiées mardi. La reprise est toutefois « très inégale, avec des résultats singulièrement différents selon les pays ».