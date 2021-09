«Bac Nord»: efficace, musclé mais complaisant

Le film, qui s’inspire de l’affaire du scandale de la Bac Nord à Marseille en 2012, mettant en cause 18 policiers accusés de trafic de stupéfiants et racket en bande organisée, fut présenté en séance spéciale à Cannes et ne manqua pas de faire polémique. Mais dès sa sortie en salle en France, c’est un carton. Car le cinéma de Cédric Jimenez (La French), nourri du cinéma du Nouvel Hollywood, c’est avant tout du spectacle sur un terreau qu’il connaît bien puisqu’il y a grandi. Et cela donne un cinéma punchy à l’américaine, comme on en voit peu dans le cinéma français.