La forme des dosettes Nespresso n'est pas protégée, affirme la justice suisse

Le tribunal fédéral a estimé que nécessité fait loi et qu'une forme ne peut pas être enregistrée comme marque si elle doit être reprise par un concurrent qui souhaite commercialiser un produit similaire.

En septembre 2011, Nestlé et Nespresso avaient saisi la justice du canton de Vaud, où se trouve son siège, afin d'interdire la vente des capsules de la société Ethical Coffee.

Celle-ci - qui a fait faillite en 2018 - avait mis au point une capsule de forme similaire à l'original de Nespresso et compatible avec les machines de la marque mais constituée non pas d'aluminium mais de fibres végétales et d'amidon biodégradables. Ces capsules ont été vendues en France et en Suisse dès le début des années 2010.

La justice vaudoise avait rejeté la demande d'interdiction et constaté la nullité de la marque distinctive accordée par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).

Le droit des marques permettait à Nespresso de renouveler la protection tous les 10 ans indéfiniment.