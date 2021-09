Carte blanche: la parité parfaite n’a rien à voir avec les quotas!

Si l’on prône une égalité parfaite entre les hommes et les femmes, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les différents élus selon leur genre. Dans la société, les femmes sont au moins aussi nombreuses que les hommes, le nombre de femmes universitaires ou détentrices d’un master est supérieur et pourtant, elles sont encore sous-représentées dans les sphères de décisions, tous milieux confondus. Secteur privé ou public, même combat. Héritage d’une société patriarcale qui a commencé à faiblir il n’y a pas si longtemps !

Si à titre personnel, le genre n’a jamais été un obstacle dans ma carrière, celle de journaliste ou ensuite de femme politique, il faut bien reconnaître que le plafond de verre reste une réalité pour bon nombre d’entre nous. Il est plus difficile de se faire entendre, la conciliation entre la vie privée et la vie familiale est souvent bien plus compliquée pour une femme. Les clichés ont la peau dure. Des réflexions comme « elle ferait bien de s’occuper de ses enfants » sont légion en campagne électorale. Rares sont les candidates qui y échappent !

Et compétentes, rassurez-vous, les élues le sont mais sans doute plus discrètes, plus humbles, les deux pieds bien ancrés dans la réalité et souvent habitées par la peur de mal faire ou de manquer de temps pour le faire, encore un reliquat de la domination patriarcale.

Je refuse de choisir une femme pour la seule raison qu’elle est une femme, c’est totalement insuffisant ! Mais à valeur et à compétence égales, pourquoi ne serait-elle pas présente dans les mêmes proportions ?

Les femmes ne sont pas des faire-valoir

Non, il ne suffit pas d’être femme pour être élue mais si on les exclut de la dernière marche du podium et si elles restent cloisonnées dans l’antichambre du pouvoir, elles ne pourront jamais rivaliser !

J’ai choisi un parti pour des valeurs et principalement pour ses principes de liberté. C’est au nom de cette liberté que j’estime qu’il est dépassé pour une formation politique de parquer les femmes dans une section qui leur est exclusivement dédiée. C’est les réduire à un statut de faire-valoir cantonné à des problématiques de « bonnes femmes ». Ce n’est pas comme cela que je conçois l’égalité. Il est dangereux de polariser le débat sur les hommes et les femmes. Le féminisme est un combat que l’on doit mener ensemble, avec et non contre les hommes. C’est de cette façon que nous construirons un monde plus égalitaire, ouvert et diversifié.