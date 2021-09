Anvers, port d’attache d’Andy Murray

L’European Open a plutôt bien passé son… test Covid, puisqu’un an après un tournoi chamboulé, mais qui avait tenu jusqu’au bout (« on avait dû s’adapter plus de 100 fois aux changements de protocole », se rappelait Dick Norman, le directeur du tournoi), voici l’épreuve anversoise à nouveau fière de présenter une superbe affiche pour sa sixième édition. « Le plateau sera encore plus fort que les années précédentes et la concurrence très solide », affirme avec fierté le géant de Waregem. Il faut dire qu’en annonçant, ce mardi, la présence de 7 top-20 (notamment Auger-Aliassime, Sinner, Schwartzman ou Carreno-Busta), en plus de la présence de Dimitrov et de Fognini et surtout du retour d’Andy Murray, les organisateurs ont frappé fort pour cet ATP-250, désormais seul tournoi pro organisé en Belgique ! « J’ai la chance d’habiter Barcelone où je croise de temps à autre Gawain Davies, l’agent d’Andy Murray », explique Kristoff Puelinckx, le propriétaire de l’épreuve.