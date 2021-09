Plus on vit près de champs exploités par l’agriculture intensive, plus on s’expose aux pesticides. Avec une telle exposition, plus le risque de développer des cancers, d’être sujet aux fausses couches et de développer des malformations congénitales ou des troubles cognitifs est également important. Ces conclusions émanent d’études qui ont établi que les pesticides pulvérisés dans les zones rurales dérivent en dehors des champs et peuvent être trouvés dans les jardins et les maisons.