GP de Denain: trois sur trois pour Jasper Philipsen, vainqueur au sprint devant Jordi Meeus

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a remporté le Grand Prix de Denain (1.Pro), son troisième succès en cinq jours à peine, mardi dans le nord de la France. Après 200,3 kilomètres au départ et à l’arrivée de Denain, et des passages par des secteurs pavés dans le final, le Belge s’est imposé au sprint devant Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) et le Britannique Ben Swift (INEOS-Grenadiers).

C’est le troisième succès en trois courses pour Philipsen après avoir levé les bras au Championnat des Flandres vendredi et à Eschborn-Francfort dimanche. « C’est une super chouette victoire. Je ne m’attendais pas à faire un sprint avec cette échappée. Je n’avais plus beaucoup d’équipiers à la fin. Je suis content de m’être accroché pour sprinter dans le final et l’emporter », a-t-il déclaré à l’arrivée.

Trois Belges complètent le top 10 avec Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) 8e, Piet Allegaert (Cofidis) 9e et Jens Debusschere (B& ; B Hotels p/b KTM) 10e.