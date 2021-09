Sophie Marceau à propos de «Tout s’est bien passé»: «Déjà toute petite, je m’imaginais vieille»

Sophie Marceau fait son grand retour au cinéma avec le vingtième long-métrage de François Ozon, adaptation du livre d’Emmanuèle Bernheim, sur la fin de vie et l’euthanasie. Drôle et poignant.

«Même pendant les répétitions, François dit moteur . Il veut le moment présent. La manière dont il vous filme parle de lui aussi. On a envie de se retrouver, de creuser encore plus.» - D.R.

entretien

La cinquième fois fut la bonne. Sophie Marceau a enfin dit « oui » à François Ozon qui l’avait déjà sollicitée pour 8 Femmes, 5 × 2, Jeune et jolie et Potiche. Quand elle reçoit le livre d’Emmanuèle Bernheim (amie de François Ozon, décédée d’un cancer en 2017) qui raconte comment elle a aidé son père à mourir, elle est bouleversée et répond dans la journée. Le cinéaste écrira le scénario de Tout s’est bien passé en pensant à elle. Sur le tournage, le maître mot fut « pas de pleureuse ».

Avec « Tout s’est bien passé », vous faites votre grand retour car vous vous êtes retirée volontairement du cinéma pendant trois ans. Pourquoi ?