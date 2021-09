Andreï Konchalovsky à propos de «Chers Camarades!»: «Je ne suis pas un combattant politique»

«C’est très difficile pour un réalisateur de faire en sorte que son public continue d’imaginer des choses. Il fait des gros plans, puis la caméra bouge… et plus il y a d’images, moins ça a de valeur. » - DR

entretien

Il a plus de 60 ans de carrière derrière lui, et pourtant, il semble avoir toujours le même entrain lorsqu’il évoque ses souvenirs de cinéma et de la vie. À 84 ans (83 au moment de l’interview en septembre 2020), Andreï Konchalovsky est de retour sous le feu des projecteurs avec Chers Camarades ! (Dear Comrades !), un film qui aborde le massacre de Novotcherkassk en 1962. Alors que Nikita Khrouchtchev venait de décider d’augmenter le prix de la viande et du beurre en Union soviétique et que les ouvriers voyaient leurs salaires diminués par de nouvelles normes de production, 26 personnes ont été tuées et 87 autres blessées dans cette répression d’un mouvement social dans une usine de locomotives. Des faits restés cachés pendant 30 ans.