entretien

Actrice au théâtre, Clare Dunne a aussi incarné Victoria Snow dans Spider-Man : Far from home . Une « méchante »… Ici avec Herself , la Dublinoise signe un premier scénario (ou cosigne, avec Malcolm Campbell), bouclé, comme elle nous le dit au bout du fil en riant, « grâce à une détermination constante et sans failles ! »