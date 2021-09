«Kevin» de Hoedt et Piron, une pièce qui va faire école

Gavroche, Kevin, même combat ? « Je suis tombé par terre, c’est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c’est la faute à Rousseau », chantait l’enfant des rues dans Les Misérables de Victor Hugo, criant l’injustice sociale qui l’empêchait d’améliorer sa condition. « Je ne suis pas notaire, c’est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c’est la faute à Rousseau », pourrait poursuivre aujourd’hui Kevin, enfant imaginaire et emblématique d’un spectacle qui scrute l’école, en particulier ses mécanismes pervers (et invisibles) qui reproduisent les inégalités sociales au lieu de les gommer. En effet, la Belgique fait partie des pays de l’OCDE où la réussite scolaire dépend le plus de l’origine sociale. « Même aux Etats-Unis, la réussite scolaire est moins corrélée à l’origine sociale et ça, ça fait mal quand même !