Mondiaux de cyclisme: le Belge Alec Segaert en bronze sur le chrono juniors

Alec Segaert a décroché la médaille de bronze dans le contre-la-montre juniors des Championnats du monde de cyclisme sur route, mardi, entre Knokke-Heist et Bruges (22,3 km). Le Danois Gustav Wang a été titré. Cian Uijtdebroeks a pris la sixième place, Jonathan Vervenne s’est classé quinzième.

Segaert offre une quatrième médaille à la Belgique dans ces Mondiaux, après l’argent et le bronze remportés par Wout van Aert et Remco Evenepoel dans le contre-la-montre élites dimanche et le bronze glané par Florian Vermeersch chez les espoirs lundi.

Le 8 septembre, à Trente, Segaert était devenu champion d’Europe de la discipline devant Uijtdebroeks.