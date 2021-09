La prise en charge des AVC toujours pas organisée en Belgique

Chaque minute compte. La prise en charge rapide et adéquate d’un accident vasculaire cérébral (AVC) est une question de vie ou de survie. L’AVC est aujourd’hui la deuxième cause de mortalité dans le pays et la première cause de handicap acquis chez l’adulte. Chaque année, plus de 22.000 AVC sont diagnostiqués en Belgique, soit 60 victimes par jour, envoyées si possible dans l’hôpital le plus proche et le plus apte à pratiquer l’intervention. Si possible, car la réalité du paysage hospitalier en Belgique fait que médecins et spécialistes s’inquiètent de l’éparpillement des moyens et des compétences dans ce domaine. Pour le docteur Christian Delcour, radiologue à la stroke unit du CHU de Charleroi, ce n’est plus de l’inquiétude, pour lui, le système actuel « met gravement en danger la vie des patients. »