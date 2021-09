Un an qu’il affole les compteurs. Depuis ce lundi, cela fait un an tout juste que le roman d’Hervé Le Tellier, L’anomalie, est entré dans le classement des meilleures ventes de livres en France. Un an qu’il y est entré, et un an qu’il n’en a pas été délogé pour figurer actuellement au 119e rang du top 200 diffusé chaque semaine par Edistat.