Massimiliano Allegri remonté contre ses joueurs après le partage face à Milan: «Et ça veut jouer à la Juventus» (vidéo)

La Juventus connaît un début d’exercice catastrophique en Serie A, avec seulement deux points en quatre journées. Dimanche, les Bianconeris ont partagé l’enjeu contre l’AC Milan avec un score de 1-1.

Et ce résultat semble avoir frustré l’entraîneur turinois, Massimiliano Allegri, qui a fait la Une de Tuttosport et du Corriere dello Sport ce mardi. Pour cause, une vidéo dans laquelle on l’entend s’énerver à l’encontre de ses joueurs en regagnant les vestiaires. « Et après ils veulent jouer à la Juve », s’est-il offusqué.