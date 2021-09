Mimi Parker et Alan Sparhawk donnent une suite au formidable « Double negative » plébiscité en 2018. Sauf que « Hey what », leur petit dernier en date, repousse encore un peu plus le mur du son.

entretien

Le duo et même le couple qui anime Low, né en 1993 à Duluth dans le Minnesota, se porte du mieux qu’il peut. Ceux qui furent un jour intimement associés au genre slowcore pour leurs tempos lents et leur minimalisme en sont aujourd’hui au 13e album (et le 7e sur Sub Pop), un disque qui doit être ce que ces Américains-là ont proposé de plus expérimental à ce jour.