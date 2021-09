Mondiaux de cyclisme: Alec Segaert «aussi heureux avec le bronze qu’après son titre européen»

Alec Segaert a ajouté une deuxième médaille à son palmarès deux semaines après avoir remporté l’or du contre-la-montre à l’Euro de Trente. Mardi, le Belge a pris le bronze aux Mondiaux chez les juniors. « Je décroche une médaille de bronze devant mon public et cela me rend très heureux. Je suis aussi content que lors de mon titre européen », a-t-il déclaré à l’arrivée après 22,3 km entre Knokke-Heist et Bruges.

Segaert, 18 ans, ne savait pas très bien à quoi s’attendre au départ de l’épreuve individuelle. Il rêvait forcément de l’or mais était conscient du danger représenté par les Danois et Britanniques, absents dans le nord de l’Italie début septembre à l’Euro.