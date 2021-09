Laisser les dirigeants au pouvoir aussi longtemps qu’ils sont élus, est-ce souhaitable?

Seize ans : c’est le long bail qu’Angela Merkel a passé à la tête de l’Allemagne. Entre 2005 et 2021, elle aura croisé quatre présidents français et cinq présidents américains. On est évidemment très loin des onze locataires de la Maison-Blanche défiés par Fidel Castro en plus d’un demi-siècle de pouvoir (absolu), mais en régime démocratique, et à notre époque de « dégagisme », c’est tout de même peu commun.

Au-delà de l’Allemagne et de la performance politique, faut-il se réjouir de ce genre de longévité en termes démocratiques ?

En France et aux États-Unis, pour rependre deux pays évoqués, le nombre de mandats à la tête de l’Etat est limité à deux – respectivement de cinq et quatre ans. L’idée est de garantir le renouvellement du pouvoir exécutif. D’éviter que s’installe la routine, un manque de fraîcheur dans la gestion et la volonté d’innover, voire que le régime vire à la gérontocratie.