Droit pénal sexuel: ce qui changera dès mars prochain

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a présenté, ce mardi après-midi en commission Justice, son projet de réforme du droit pénal sexuel, approuvé par le conseil des ministres en avril dernier et déposé par le gouvernement à la mi-juillet. Des auditions d’experts ont été prévues dès la semaine prochaine, et le ministre a annoncé espérer que cette loi soit d’application au 1er mars 2022.

C’est en fait tout le code pénal, vieux de plus de 150 ans, qui doit être réformé, et ce projet remonte à 2015, lorsque Koen Geens (CD&V), alors ministre de la Justice, avait fait appel pour ce faire à Damien Vandermeersch (avocat général à la Cour de cassation, professeur de procédure pénale à l’UCL) et Joëlle Rozie (professeur de droit pénal à l’université d’Anvers). Après deux ans de travail, ils avaient décidé de lâcher quand ils avaient constaté à quel point leur projet avait été modifié, notamment au sujet des alternatives aux peines de prison. Mais le travail de l’équipe a été repris sous le nouveau gouvernement, et le duo, renforcé d’un troisième expert, a accepté de rempiler. Le dépoussiérage de l’ensemble du code pénal va cependant entraîner de très longs débats tant il y a de sujets à aborder ; le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, qui avait fait de la lutte contre les crimes sexuels sa priorité, a alors souhaité travailler d’abord sur la réforme du droit pénal sexuel.