Le Standard a besoin d’argent frais

Un peu plus de six ans après avoir racheté le Standard à Roland Duchâtelet, Bruno Venanzi va-t-il être contraint de céder la main ? Ou, au minimum, de partager le pouvoir ? Si la question se pose en ces termes, c’est parce que, comme le rapporte L’Écho, le président du club liégeois a décidé de faire appel il y a un bon moment déjà à l’entreprise de consultance PwC, spécialisée dans les missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique, pour trouver un nouvel investisseur. Avec deux échéances butoirs : le 17 septembre, date à laquelle les investisseurs intéressés devaient se faire connaître avec une offre non liante (en clair, une proposition, sans qu’il s’agisse d’un engagement), et le 24 septembre, soit ce vendredi, jour où Bruno Venanzi doit décider avec qui il souhaite pousser les choses plus loin. Mais y a-t-il une solution sérieuse dans les cartons ? Pas sûr.