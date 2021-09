La querelle euro-américaine perturbe la grand-messe de l’ONU

A la tribune des Nations Unies, Joe Biden a usé d’accents multilétéralistes pour annoncer ses combats sanitaires, environnementaux et démocratiques. Mais le discours du président américain n’a pas convaincu ses alliés européens.

L’Amérique est de retour ? Où ça, en Amérique, ou bien ailleurs ? » Charles Michel, le président du Conseil européen, résumait ainsi la curieuse entrée en matière de Joe Biden à l’assemblée générale des Nations Unies. L’ironie mordante du politicien belge émane d’une conjonction malheureuse d’événements pour Washington, qui ont mis à mal la diplomatie censément apaisante de l’administration Biden.

C’est une véritable crise de confiance que le président des Etats-Unis découvre en arrivant à New York pour un discours très attendu à la tribune de l’ONU. Le retrait subit d’Afghanistan, terriblement mal géré, conclu par une bavure (tir de drone erroné, 10 morts dont 7 enfants) a froissé les alliés de l’Amérique pris de court, notamment Britanniques et Allemands. L’annonce de l’alliance stratégique avec le Royaume-Uni et l’Australie, dite AUKUS, a provoqué la sainte colère de la France, évincée d’un contrat naval historique avec Canberra, au profit de l’industrie de défense américaine.