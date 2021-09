De 3-0 à 3-3: partage spectaculaire pour Besiktas et Batshuayi

En Turquie, Besiktas a concédé dans le cadre de la 6e journée le partage 3-3 face à Adana Demirspor alors qu’il menait 3-0. Titulaire, Michy Batshuayi a été remplacé à la 90e+5 juste avant que les visiteurs n’arrachent le partage. Grâce à Francisco Montero (20e, 1-0) et Josef (45e+1, 2-0), les champions en titre avaient pris un bon départ et Ridvan Yilmaz (53e, 3-0) les a encore plus mis à l’aise.

Mais Matias Vargas (60e, 3-1) et le remplaçant Mario Balotelli (79e, 3-2) ont relancé les débats tandis que Britt Assombalonga (90e.+7, 3-3) a permis à Demirspor de se hisser en 12e position (6 points). Besiktas conserve sa première position (14 points).