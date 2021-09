L’Administration Biden, éléphant dans un magasin de porcelaine

A la tribune de l’ONU, mardi, Biden a a réitéré son vibrant plaidoyer pour le multilatéralisme, la coopération et la diplomatie : il n’y a plus qu’à passer de la parole aux actes.

S’étonner – s’offusquer – que l’Amérique, de Biden, de Trump ou de toujours, place ses intérêts au premier rang des priorités, c’est découvrir l’eau chaude. De là que l’« America First » se décide sans égards, sans concertation ni même information, avec les partenaires et alliés européens et de l’Otan, il y a un pas détestable que vient de poser la jeune Administration du président américain – en concluant, « dans notre dos » et dans le plus grand secret, une nouvelle alliance de défense dans la zone indo-pacifique avec l’Australie et le Royaume-Uni, également coupables. Objectif : endiguer les velléités expansionnistes d’une Chine sans cesse plus gourmande.

Les contours et implications de ce pacte restent imprécis. Mais nul doute que ses conséquences seront autrement plus durables et stratégiques que le retrait US d’Afghanistan, au 31 août dernier. Lequel, quoi qu’on en dise, n’a été une surprise pour personne.