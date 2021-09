Peinture: Jeff Kowatch en plénitude à Bruxelles

Trois ans après sa dernière exposition bruxelloise, le peintre américain Jeff Kowatch, installé en Belgique depuis quinze ans, reprend possession des galeries Faider et La Forest Divonne pour y montrer ses œuvres récentes. À cette double exposition s’ajoute un troisième lieu, l’espace Odradek, où l’artiste expose des œuvres de jeunesse, des carnets de notes et de croquis, ainsi que la projection d’un film, Going around in Circles : tout un appareil critique qui s’ouvre par une lettre vibrante, écrite par le jeune Kowatch à sa famille quand il avait vingt ans, pour les avertir qu’il veut devenir artiste et fera tout pour y arriver.