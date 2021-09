Vu le niveau et la confiance affichés par l’Union depuis le début de la saison, on voyait mal comment Lebbeke, pensionnaire de Division 3 VV, aurait pu enrayer la machine saint-gilloise. Et ce même si Felice Mazzù avait décidé d’aligner de nombreux remplaçants dès le coup d’envoi. En effet, on ne retrouvait dans cette équipe que quatre titulaires habituels : le trio défensif composé de Kandouss, Burgess et Van Der Heyden. Et un cran plus haut, devant la défense, Marcq.